Montenero scoperta al Famedio la targa commemorativa dedicata a Angelica Palli

Livornotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Impegnata per l'emancipazione delle donne, con particolare attenzione all'accesso all'istruzione a carattere popolare”. Così recita il testo che appare sulla lapide commemorativa inaugurata nella giornata di ieri, sabato 25 ottobre, al Famedio di Montenero. Una targa dedicata ad Angelica Palli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Montenero Scoperta Famedio Targa