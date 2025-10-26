Montenero scoperta al Famedio la targa commemorativa dedicata a Angelica Palli
“Impegnata per l'emancipazione delle donne, con particolare attenzione all'accesso all'istruzione a carattere popolare”. Così recita il testo che appare sulla lapide commemorativa inaugurata nella giornata di ieri, sabato 25 ottobre, al Famedio di Montenero. Una targa dedicata ad Angelica Palli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
