Una donna di 42 anni con ferite al volto e alla testa, è stata soccorsa e trasportata in ospedale nel pomeriggio di domenica 26 ottobre. Non sono note le sue condizioni. La 42enne è stata notata in strada da alcuni vicini con il volto insanguinato. Sono stati loro, infatti, a dare l'allarme. Sul posto soccorritori del 118 e carabinieri della locale stazione insieme al Norm di Martina Franca. Sul posto anche la scientifica per i rilievi. La donna vive con il compagno in un appartamento del centro storico. Quando è stata notata in strada, ferita, aveva in mano un grosso mattone.

© Tarantinitime.it - Montemesola, donna col volto insanguinato per strada. Intervengono i carabinieri