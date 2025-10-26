Montefredane chiama e Pozzuoli risponde
Nuova forte scossa nella zona di Montefredane (Av), questa volta avvertita fino al casertano, stimata dall’INGV di ML 4.0, profondità 14km. Nei Campi Flegrei ci gemelliamo con i fratelli irpini con una scossa, alle ore 00.51, sicuramente meno forte ma bene avvertita. Gossip stima un epicentro poco a nord della Solfatara e una Md di . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
