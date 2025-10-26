Monteforte Irpino Fabio Siricio apre la campagna elettorale | proposta di confronto pubblico in chiesa tra i candidati

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficialmente iniziata la campagna elettorale della lista “È ora”, che candida a sindaco di Monteforte Irpino Fabio Siricio, giovane commercialista del posto.La presentazione si è svolta domenica in piazza, dove il gruppo ha incontrato i cittadini per illustrare il programma e i punti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

monteforte irpino fabio siricioMonteforte, Siricio tra la gente “sfida” i competitor: “Organizziamo un confronto tra candidati - È partita la campagna elettorale della lista “È ora” che candida a sindaco di Monteforte Irpino Fabio Siricio. Come scrive irpinianews.it

monteforte irpino fabio siricioMonteforte, il gruppo civico “E’ ora” punta sul candidato a sindaco Siricio: è tempo di rinnovamento e coraggio - E’ il messaggio che arriva dal gruppo civico “È ORA” che lancia come candidato Fabio Siricio, 44 anni commercialista, attivo ... Segnala corriereirpinia.it

monteforte irpino fabio siricioComunali Monteforte, c’è anche la seconda lista: Siricio guida “E’ Ora” - C’è anche la seconda lista in campo alle amministrative del 23 e 24 novembre a Monteforte Irpino. Scrive irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Monteforte Irpino Fabio Siricio