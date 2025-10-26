C’è un filo che lega la parola, il racconto, la cultura: è quello che il Festival Storie continua a intrecciare tra i borghi delle Marche, portando voci, esperienze e pensieri in luoghi intimi e centrali per la vita della comunità. Lunedì 27 ottobre, il viaggio del Festival fa tappa a Montefalcone Appennino, dove alle 21.30 (ingresso libero), al Teatro del Falco, andrà in scena l’incontro su La comunicazione con quattro Papi, con Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Gisotti, testimone diretto di quattro pontificati e protagonista della comunicazione vaticana (è stato anche direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede), dialogherà con Vincenzo Varagona, giornalista Rai e presidente nazionale Ucsi, per un confronto che attraversa esperienze, linguaggi e sfide della Chiesa di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montefalcone Appennino protagonista con Gisotti