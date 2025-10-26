Mondo remiero in lutto è morto a 90 anni Nino Mataresi | storico vogatore del Borgo portò il Fabbricotti tra i gozzi a 10 remi
Mondo remiero e sportivo in lutto per la scomparsa a 90 anni di Nino Mataresi, storico vogatore del Borgo e primo allenatore di quel Fabbricotti fondato nel 1978 che conquistò subito il gozzo a 10 remi con il figlio Riccardo, allora 18enne, in barca. Mataresi, 90 anni compiuti lo scorso luglio, è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
