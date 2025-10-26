Domenica 26 ottobre è in programma la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Quest’oggi sono previste ben tre categorie di peso, due maschili (-54 e -87 kg) ed una femminile (-73 kg), con l’Italia che schiererà altri due atleti nel tentativo di agguantare la prima medaglia della manifestazione. Grande attesa ovviamente per Simone Alessio, una delle due stelle del movimento azzurro, che va a caccia del terzo titolo iridato in carriera dopo gli ori del 2019 nella -74 kg e del 2023 nella -80 kg. Il fenomenale 25enne calabrese, dopo il bronzo olimpico di Parigi 2024, ha deciso di intraprendere una nuova sfida cominciando la transizione verso i pesi massimi in ottica qualificazione a cinque cerchi per Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 26 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara