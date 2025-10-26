Mondiali su pista Viviani chiude la carriera alla grande | vince l’oro nell’eliminazione
(Adnkronos) – Elia Viviani chiude oggi, domenica 26 ottobre, la sua carriera da campione, vincendo la medaglia d'oro nell'eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l'azzurro dopo il 2021 e il 2022. Una gara perfetta del 36enne veronese, che ha regalato all'Italia il secondo titolo dei Mondiali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Ancora loro! La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile arriva da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. Bronzo nella madison per le campionesse olimpiche! Approfondisci qui https://bit.ly/49rTtZ8 Federciclism - facebook.com Vai su Facebook
