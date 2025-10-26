Mondiali su pista Viviani chiude la carriera alla grande | vince l’oro nell’eliminazione

Periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Elia Viviani chiude oggi, domenica 26 ottobre, la sua carriera da campione, vincendo la medaglia d'oro nell'eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l'azzurro dopo il 2021 e il 2022.  Una gara perfetta del 36enne veronese, che ha regalato all'Italia il secondo titolo dei Mondiali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

mondiali pista viviani chiudeCiclismo, Elia Viviani conquista l’oro ai Mondiali su pista di Santiago - Con questa vittoria ai Mondiali, Elia Viviani chiude un capitolo leggendario della sua carriera. Si legge su lapresse.it

mondiali pista viviani chiudeViviani chiude da campione: è oro nell'Eliminazione ai Mondiali su pista - Elia Viviani completa una carriera da campione vincendo l’oro mondiale nell’Eliminazione, il terzo dopo il 2021 e il 2022. Secondo msn.com

mondiali pista viviani chiudeElia Viviani chiude la carriera nel modo migliore: vince l’oro ai Mondiali di ciclismo su pista - Il veronese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali su Pista di Santiago del Cile 2025. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Pista Viviani Chiude