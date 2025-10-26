Mondiali in pista ennesima magia di Viviani | oro all' ultimo sprint

L’oro Mondiale all’ultimo sprint. Un immenso Elia Viviani, che ha già annunciato il ritiro, si regala il trionfo sulla pista di Santiago del Cile vincendo la gara dell’eliminazione: uno sprint dietro l’altro eliminando tutti i concorrenti, fino allo scatto conclusivo sul neozelandese Campbell Stewart, nella gara che chiude una carriera di successi. E’ la prima e unica medaglia degli uomini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

