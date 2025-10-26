Mondiali in pista ennesima magia di Viviani | oro all' ultimo sprint
L’oro Mondiale all’ultimo sprint. Un immenso Elia Viviani, che ha già annunciato il ritiro, si regala il trionfo sulla pista di Santiago del Cile vincendo la gara dell’eliminazione: uno sprint dietro l’altro eliminando tutti i concorrenti, fino allo scatto conclusivo sul neozelandese Campbell Stewart, nella gara che chiude una carriera di successi. E’ la prima e unica medaglia degli uomini. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ancora loro! La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile arriva da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. Bronzo nella madison per le campionesse olimpiche!
Mondiali su pista, Consonni-Guazzini bronzo nella Madison
Ciclismo, Viviani oro ai Mondiali su pista nell'ultima gara della carriera - Il 36enne veronese firma l'ennesima impresa di una carriera costellata di successi nell'Eliminazione a Santiago del Cile.
Ciclismo, Mondiali su pista 2025: Viviani è oro nell'eliminazione - Ha festeggiato così Elia Viviani sul podio di Santiago del Cile dopo l'oro nell'eliminazione conquistato alla ...
Mondiali su pista, Viviani chiude da campione: oro nell'Eliminazione a Santiago, ultima impresa da leggenda - Il veronese, all'ultima gara in carriera, vince l'oro nell'Eliminazione a Santiago: è nella leggenda.