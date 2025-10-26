Mondiali di Taekwondo 2025 Simone Alessio conquista l’argento nei -87 kg

Wuxi, 26 ottobre 2025 – Sale sul secondo gradino del podio Simone Alessio ai Mondiali di Taekwondo. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 scrive ancora la storia dello sport tricolore. L’atleta azzurro ripete il podio iridato e per la terza volta (dopo il titolo mondiale del 2019 e del 2023), nella categoria dei -87 kg. L’argento splende di talento e di successo. La finale è stata combattuta a Wuxi, in Cina, e Alessio non ha mollato sul quadrato di gara. Il racconto della gara – Fonte agcconi.it. Il calabrese classe 2000, terza forza del seeding, ha esordito in tabellone direttamente ai sedicesimi di finale, in cui non ha avuto problemi contro il bielorusso Daniil Yurkou (2-0: 12-5 6-3). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it