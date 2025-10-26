Mondiali di ciclismo su pista Elia Viviani d’oro nella gara a eliminazione | trionfo prima dell’addio

L’ultimo sprint della carriera, e il più emozionante. Elia Viviani ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile, imponendosi nella gara a eliminazione. A 36 anni, il veronese di Vallese di Oppeano, che aveva già annunciato il ritiro, chiude così la sua straordinaria carriera con un nuovo titolo iridato. Nell’ ultima volata decisiva, Viviani ha superato il neozelandese Campbell Stewart, confermandosi uno dei migliori interpreti al mondo della specialità. Per il campione italiano si tratta del terzo titolo mondiale nella gara a eliminazione, dopo i successi del 2021 e del 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mondiali di ciclismo su pista, Elia Viviani d’oro nella gara a eliminazione: trionfo prima dell’addio

