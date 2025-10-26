Mondiali di Ciclismo su Pista Consonni e Guazzini mettono il bronzo al collo nella Madison
Santiago del Cile, 26 ottobre 2025 – Arriva la seconda medaglia ai Mondiali di Ciclismo su Pista. Questa notte, ora italiana della gara, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni hanno conquistato il bronzo nella Madison. A seguito dell’oro del titolo avuto dalla squadra femminile nell’inseguimento (Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini), l’Italia festeggia ancora le sue atlete. E’ stata una gara combattuta e piena di difficoltà quella della coppia tricolore Guazzini e Consonni, tra cui tante cadute degli avversari, come Olanda e Stati Uniti. Le Azzurre non hanno mollato, anche Consonni è caduta, ma la sua compagna di squadra Guazzini ha agguantato il traguardo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Penultimo giorno di gara a Santiago del Cile ai mondiali di ciclismo su pista Segui gli azzurri su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
Nella notte italiana il ciclismo azzurro si mette al collo la medaglia d’oro nell’inseguimento femminile ai Mondiali di ciclismo su pista. Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini riportano così il titolo mondiale nel n - X Vai su X
Ciclismo, mondiali su pista: Guazzini-Consonni bronzo nella Madison - Le due azzurre, dopo l'oro olimpico a Parigi 2024, conquistano anche il bronzo mondiale nella Madison, in una gara contrassegnata da diverse cadute, una proprio di Chiara Consonni nelle fasi iniziali. Secondo sport.sky.it
Ciclismo su pista, Mondiali 2025: Martina Fidanza chiude sesta nel chilometro da fermo - Italia protagonista tra madison (medaglia di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini) e inseguimento individuale (quarta Federica Venturelli) in questa ... Da oasport.it
Quando corrono Consonni/Guazzini oggi ai Mondiali di ciclismo su pista: orario esatto, canale tv, streaming - Tutto pronto a Santiago del Cile per la quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025. Da oasport.it