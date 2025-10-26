Mondiali di Ciclismo su Pista Consonni e Guazzini mettono il bronzo al collo nella Madison

Santiago del Cile, 26 ottobre 2025 – Arriva la seconda medaglia ai Mondiali di Ciclismo su Pista. Questa notte, ora italiana della gara, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni hanno conquistato il bronzo nella Madison. A seguito dell’oro del titolo avuto dalla squadra femminile nell’inseguimento (Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini), l’Italia festeggia ancora le sue atlete. E’ stata una gara combattuta e piena di difficoltà quella della coppia tricolore Guazzini e Consonni, tra cui tante cadute degli avversari, come Olanda e Stati Uniti. Le Azzurre non hanno mollato, anche Consonni è caduta, ma la sua compagna di squadra Guazzini ha agguantato il traguardo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it