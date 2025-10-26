Tommaso Brugnami incanta a Jakarta: quarto al volteggio per soli diciassette millesimi. Un soffio. Solo diciassette millesimi hanno separato Tommaso Brugnami da una storica medaglia mondiale al volteggio. Ma a Jakarta, nella finale iridata, il giovane talento di Monte San Vito, nato ad Ascoli Piceno — appena diciottenne, al debutto tra i senior — ha mostrato al mondo che il futuro della ginnastica azzurra parla con l’accento marchigiano. L’allievo di Fabrizio Marcotullio, cresciuto nella Giovanile Ancona, ha aperto la final eight con uno Yurchenko con tre avvitamenti di grande qualità, sporcato appena da un piccolo passo all’arrivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali, Brugnami a un soffio dal podio