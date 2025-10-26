Mondiali Brugnami a un soffio dal podio

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Brugnami incanta a Jakarta: quarto al volteggio per soli diciassette millesimi. Un soffio. Solo diciassette millesimi hanno separato Tommaso Brugnami da una storica medaglia mondiale al volteggio. Ma a Jakarta, nella finale iridata, il giovane talento di Monte San Vito, nato ad Ascoli Piceno — appena diciottenne, al debutto tra i senior — ha mostrato al mondo che il futuro della ginnastica azzurra parla con l’accento marchigiano. L’allievo di Fabrizio Marcotullio, cresciuto nella Giovanile Ancona, ha aperto la final eight con uno Yurchenko con tre avvitamenti di grande qualità, sporcato appena da un piccolo passo all’arrivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

mondiali brugnami a un soffio dal podio

© Sport.quotidiano.net - Mondiali, Brugnami a un soffio dal podio

Scopri altri approfondimenti

mondiali brugnami soffio podioMondiali, Brugnami a un soffio dal podio - L’avventura iridata si chiude con il quarto posto a 17 millesimi dal bronzo: "Ma è lo stesso un sogno". Secondo sport.quotidiano.net

Ginnastica artistica, Italia senza medaglie ai Mondiali 2025: il podio manca da 4 anni, Brugnami il più vicino - L'Italia ha chiuso la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica senza riuscire a conquistare medaglie. Come scrive oasport.it

mondiali brugnami soffio podioTommaso Brugnami fa sognare l’Italia: bronzo accarezzato ai Mondiali! Millesimi beffardi, il futuro è azzurro - Tommaso Brugnami ha un futuro radioso di fronte a sé: testa sulle spalle, solidità, freddezza, grinta, caparbietà, fermezza. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Brugnami Soffio Podio