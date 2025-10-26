Mondiali Brugnami a un soffio dal podio
Tommaso Brugnami incanta a Jakarta: quarto al volteggio per soli diciassette millesimi. Un soffio. Solo diciassette millesimi hanno separato Tommaso Brugnami da una storica medaglia mondiale al volteggio. Ma a Jakarta, nella finale iridata, il giovane talento di Monte San Vito, nato ad Ascoli Piceno — appena diciottenne, al debutto tra i senior — ha mostrato al mondo che il futuro della ginnastica azzurra parla con l’accento marchigiano. L’allievo di Fabrizio Marcotullio, cresciuto nella Giovanile Ancona, ha aperto la final eight con uno Yurchenko con tre avvitamenti di grande qualità, sporcato appena da un piccolo passo all’arrivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Finiti i Mondiali di $ginnasticaartistica. Italia senza podi, ma l’ $Italgym ritrova finalmente il talento di Asia $DAmato, quinta nell’all-around, scopre la stella di Tommaso $Brugnami, quarto al volteggio, e ha la certezza di Carlo $Macchini, sesto alla sbarra. $ART - X Vai su X
Un grande applauso a Tommaso Brugnami, che a soli 19 anni sfiora il podio mondiale nel volteggio ai Mondiali di Giacarta, fermandosi a soli 17 millesimi dal bronzo! Una finale pazzesca, con due salti di altissimo livello e una media di 14.466 che lo lanciano - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali, Brugnami a un soffio dal podio - L’avventura iridata si chiude con il quarto posto a 17 millesimi dal bronzo: "Ma è lo stesso un sogno". Secondo sport.quotidiano.net
Ginnastica artistica, Italia senza medaglie ai Mondiali 2025: il podio manca da 4 anni, Brugnami il più vicino - L'Italia ha chiuso la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica senza riuscire a conquistare medaglie. Come scrive oasport.it
Tommaso Brugnami fa sognare l’Italia: bronzo accarezzato ai Mondiali! Millesimi beffardi, il futuro è azzurro - Tommaso Brugnami ha un futuro radioso di fronte a sé: testa sulle spalle, solidità, freddezza, grinta, caparbietà, fermezza. oasport.it scrive