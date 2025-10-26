Monaco di Baviera si candida alle Olimpiadi lo hanno deciso i cittadini con un referendum ha vinto il sì col 63%

In Germania, o meglio in Baviera, sono i cittadini a decidere se la città può o meno candidarsi a ospitare le Olimpiadi. È accaduto a Monaco dove si è tenuto un referendum sul tema e ha vinto il sì col 63%. Ne scrive la Faz: Monaco di Baviera entrerà in lizza per la candidatura tedesca alle Olimpiadi del 2036, 2040 o 2044. È l’esito del referendum che si è svolto oggi nel capoluogo bavarese. La vittoria è stata netta. Il sindaco Dieter Reiter ha riferito di un voto del 63% a favore dei Giochi di Monaco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Monaco di Baviera si candida alle Olimpiadi, lo hanno deciso i cittadini con un referendum (ha vinto il sì col 63%)

