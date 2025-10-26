Mollare la Cgil conviene | salari su di 280 euro

Dopo il divorzio da Landini, la Uil è pronta a firmare il rinnovo dei contratti 2022-2024 di Comuni e Regioni (400.000 lavoratori), e Istruzione (1,2 milioni). L’accordo porta aumenti da 140 euro al mese e apre all’intesa sul 2025-2027 che raddoppierebbe i rialzi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mollare la Cgil conviene: salari su di 280 euro

