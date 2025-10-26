Mohammed Hannoun non potrà tornare a Milano | emesso foglio di via per l' attivista Propal

Non potrà tornare a Milano per un anno Mohammed Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia. Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento e divieto di ritorno nella città.Il provvedimento è stato notificato ad Hannoun nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

