Mohammad Hannoun foglio di via di un anno da Milano per presidente dei Palestinesi in Italia l' Associazione | Atto grave e ingiusto

l provvedimento è stato emesso in seguito alle dichiarazioni del 18 ottobre 2025 durante una manifestazione pro-Palestina a Milano: "Chi uccide va ucciso. Perché piangere per questi criminali?". L'Associazione Palestinesi in Italia: "Repressione, censura e intimidazione" Il questore di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mohammad Hannoun, foglio di via di un anno da Milano per presidente dei Palestinesi in Italia, l'Associazione: "Atto grave e ingiusto"

