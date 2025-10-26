Mohammad Hannoun foglio di via di un anno da Milano per presidente dei Palestinesi in Italia l' Associazione | Atto grave e ingiusto
l provvedimento è stato emesso in seguito alle dichiarazioni del 18 ottobre 2025 durante una manifestazione pro-Palestina a Milano: "Chi uccide va ucciso. Perché piangere per questi criminali?". L'Associazione Palestinesi in Italia: "Repressione, censura e intimidazione" Il questore di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
