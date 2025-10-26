Modifiche al traffico per la fiaccolata in onore di Marianella
CONTIGLIANO – Modifiche al traffico per Contigliano in vista della fiaccolata in ricordo di Raffaele Marianella. Lo svincolo della superstrada Rieti–Terni in direzione Contigliano resterà chiuso al traffico dalle 17:30 alle 20:30 per permettere lo svolgimento del corteo. SabinaOggi.it. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
