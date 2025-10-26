Modesto a DAZN | Tudor è il nostro allenatore siamo molto contenti del suo lavoro I leader li abbiamo abbiamo tanta fiducia in David e Openda Su Vlahovic e Koopmeiners…
Modesto ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match. Modesto ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. FUTURO TUDOR – «Igor è il nostro allenatore, siamo molto contenti del suo lavoro, siamo fiduciosi e pensiamo alla partita di oggi che è importante per tornare alla vittoria». DAVID E OPENDA – «La Serie A è un campionato molto difficile. Se pensiamo al passato, tanti campioni hanno fatto fatica. Si sono inseriti molto bene nel gruppo e noi abbiamo tanta fiducia in loro». INFLUENZA VLAHOVIC LA SITUAZIONE CONTRATTUALE «Assolutamente no. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
