Modesto a Dazn prima di Lazio-Juve | Fiducia in Tudor Vlahovic è un professionista Openda? La Serie A è un campionato molto difficile

Modesto a Dazn prima di Lazio-Juve. Le parole del dirigente binaconero: «Fiducia in Tudor, Vlahovic è un professionista. Openda? La Serie A è un campionato molto difficile» In vista del match contro la Lazio, Franco Modesto, dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, parlando della preparazione della squadra e di alcuni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Modesto a Dazn prima di Lazio-Juve: «Fiducia in Tudor, Vlahovic è un professionista. Openda? La Serie A è un campionato molto difficile»

