Modena dalle rimonte otto punti Quattro volte sotto zero sconfitte
Quando si dice che, all’interno di una partita di calcio, la cosa più importante sia spesso rimanere agganciati al risultato, restare in gara sempre, si dice il vero. Perché se hai la capacità mentale giusta, la ribalti e vinci. Il Modena è questo. Oltre a tutto il resto. Il Modena non ha mai sbagliato un approccio (ad eccezione di Carrara, forse un pelo leggero rispetto allo standar) e non ha mai sbagliato un secondo tempo. Ecco, i secondi tempi. Originale vedere una squadra crescere sempre più dal punto di vista fisico col passare dei minuti ad inizio stagione. Solitamente, visti i carichi di lavoro estivi, si tende a perdere qualcosa nelle fasi finali di una partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
