Modello Caivano niente lista Fdi alle comunali di novembre
Caivano, comune di 36mila abitanti alle porte di Napoli, è stato trasformato da Giorgia Meloni nel suo personale laboratorio per le politiche da applicare nelle periferie italiane: il cosiddetto modello . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Può FdI che da due anni spende come un grande successo il pacchetto di riforme sul versante sicurezza e riqualificazione delle periferie, dopo averlo chiamato “Modello Caivano”, non presentare una lista di partito alle elezioni comunali a Caivano? Proprio q - facebook.com Vai su Facebook
Il modello Caivano ora non porta voti: Fratelli d’Italia senza lista. @VincenzoIurillo - X Vai su X
La trovata di Fratelli d’Italia. La preside del Parco Verde di Caivano Eugenia Carfora candidata alle Regionali - Chi la conosce bene sa che, politicamente, si è sempre sentita più vicina al centrodestra che al centrosinistra. Come scrive casertace.net
Caivano: Schifone (FdI), 'esempio politica che mantiene impegni, come farà Cirielli' - Questo piccolo comune tra Napoli e Caserta è stato teatro di orrori che hanno sconvolto tutti noi. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
FdI non presenterà la lista per le Comunali a Caivano - Fratelli d'Italia non scenderà in campo per le elezioni di Caivano, la cittadina in provincia di Napoli dove il governo da tempo ha concentrato gli sforzi per smantellare i clan camorristici. Segnala ansa.it