Moby Dick È l’ora del gran finale

Gran finale per il Moby Dick Festival. Cala il sipario sull'ottava edizione della rassegna culturale promossa dal comune di Terranuova Bracciolini e curata dai direttori artistici Paolo Martini e Elisa Sommaruga. Una conclusione degna di nota, con l'ospite di punta Pupi Avati. Ieri la kermesse ha visto alternarsi sul palco dell'auditorium Le Fornaci lo scrittore e poeta Walter Siti con Antonio Gnoli, la giornalista Constanze Reuscher con Stefano Vastano, lo scrittore Eraldo Affinati e l'imprenditore fondatore di Eataly Oscar Farinetti con Antonio Gnoli, mentre alle 21,30 è stato proiettato il film "38 Testimoni".

