Ci sarà almeno un terzetto di gare al Dodgers Stadium di Los Angeles, uno degli impianti più famosi e iconici del baseball mondiale. I Los Angeles Dodgers pareggiano la serie delle World Series 2025 sull’1-1 dopo aver vinto con autorità per 5-1 gara-2 nei confronti dei Toronto Blue Jays. Protagonista attivo è Yoshinobu Yamamoto: il lanciatore dei Dodgers diventa il primo pitcher a giocare una complete game nelle World Series dal 2015 (Johnny Cueto). Dopo i Gospel of Fire in gara-1, a cantare gli inni americano e canadese in questa gara-2 ci pensano Bebe Rexha (celebre il remake suo e di David Guetta di “Blue (Da ba dee)” degli Eiffel 65, diventata “I’m Good (Blue)”) e Alessia Cara (“Stay”, con Zedd, la canzone più nota; in Italia la conosciamo anche per aver cantato con Eros Ramazzotti “Vale per sempre”) rispettivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MLB World Series 2025: colpo Dodgers a Toronto, si va a Los Angeles sull’1-1