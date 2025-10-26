MLB World Series 2025 | colpo Dodgers a Toronto si va a Los Angeles sull’1-1
Ci sarà almeno un terzetto di gare al Dodgers Stadium di Los Angeles, uno degli impianti più famosi e iconici del baseball mondiale. I Los Angeles Dodgers pareggiano la serie delle World Series 2025 sull’1-1 dopo aver vinto con autorità per 5-1 gara-2 nei confronti dei Toronto Blue Jays. Protagonista attivo è Yoshinobu Yamamoto: il lanciatore dei Dodgers diventa il primo pitcher a giocare una complete game nelle World Series dal 2015 (Johnny Cueto). Dopo i Gospel of Fire in gara-1, a cantare gli inni americano e canadese in questa gara-2 ci pensano Bebe Rexha (celebre il remake suo e di David Guetta di “Blue (Da ba dee)” degli Eiffel 65, diventata “I’m Good (Blue)”) e Alessia Cara (“Stay”, con Zedd, la canzone più nota; in Italia la conosciamo anche per aver cantato con Eros Ramazzotti “Vale per sempre”) rispettivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I Toronto Blue Jays dominano in Gara 1 delle World Series - facebook.com Vai su Facebook
I Toronto Blue Jays giocheranno le World Series di baseball contro i Los Angeles Dodgers - X Vai su X
MLB World Series 2025: Toronto Blue Jays avanti sui Los Angeles Dodgers, Barger fa la storia - Si aprono nel segno dei Toronto Blue Jays le World Series 2025. Come scrive oasport.it
Yamamoto helps Dodgers level World Series at 1-1 - Yoshinobu Yamamoto throws a complete game as the Los Angeles Dodgers beat the Toronto Blue Jays 5- Come scrive msn.com
Vlad Jr., Blue Jays Bullpen Disappoint MLB Fans in World Series G2 Loss vs. Dodgers - The Toronto Blue Jays couldn't continue building momentum in Game 2 of the 2025 World Series, falling to the Los Angeles Dodgers by the final score of 5- Come scrive bleacherreport.com