Nella sfida del Maradona l’arbitro ha sbagliato, l’assistente di più: questa la conclusione dell'Aia. Intanto nel prossimo turno di campionato potrebbero esserci il ritorno di Abisso e Marinelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: un po' di panchina per Mariani e Bindoni - Nella sfida del Maradona l’arbitro ha sbagliato, l’assistente di più: questa la conclusione dell'Aia. Segnala msn.com

mkhitaryan lorenzo vertici arbitraliRigore Napoli-Inter, l'errore. I vertici Aia: «Meno di un rigorino». Fermati arbitro, assistente e Var - L'errore più grave è quello dell'assistente Bindoni che sbaglia a richiamare l'arbitro Mariani: il fallo non era sufficiente in quanto a intensità ... Da corriere.it

mkhitaryan lorenzo vertici arbitraliNapoli-Inter, moviola: Di Lorenzo-Mkhitaryan, è rigore? L'arbitro non lo dà poi ci ripensa. Tutti gli episodi del Maradona - Tutti gli episodi più controversi della sfida del Diego Armando Maradona Stadium arbitrata da Mariani di Aprilia. Come scrive eurosport.it

