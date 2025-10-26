Mkhitaryan-Di Lorenzo per i vertici arbitrali non è rigore | un po' di panchina per Mariani e Bindoni

Nella sfida del Maradona l’arbitro ha sbagliato, l’assistente di più: questa la conclusione dell'Aia. Intanto nel prossimo turno di campionato potrebbero esserci il ritorno di Abisso e Marinelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: un po' di panchina per Mariani e Bindoni

