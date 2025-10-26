Mkhitaryan come sta? Rischia di tornare dopo la sosta

Mkhitaryan come sta. Durante il primo tempo della sfida contro il Napoli, Henrikh Mkhitaryan è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio muscolare. Un problema che ha fatto scattare immediatamente l’allarme in casa nerazzurra, proprio in un momento delicato della stagione. L’episodio si è verificato in occasione del calcio di rigore assegnato al Napoli dal direttore di gara Mariani. Pochi istanti dopo l’interruzione del gioco, Mkhitaryan ha avvertito un dolore improvviso alla coscia sinistra, segnalando subito la necessità del cambio. Al suo posto è entrato Piotr Zielinski, accolto con un applauso dai suoi ex tifosi partenopei. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

