Mistero a Viareggio | cadavere trovato sui binari a 100 metri dalla stazione

Viareggio (Lucca), 26 ottobre 2025 – Il cadavere di un uomo è stato trovato sui binari a 100 metri dalla stazione ferroviaria di Viareggio, in direzione nord all'altezza di via Vespucci. A notarlo è stata una cittadina. Si tratta di un uomo morto da molto tempo, il cui cadavere è irriconoscibile e non identificabile, perché in avanzato stato di decomposizione. Inutile, quindi, l’intervento di ambulanza e automedica. Sul posto la Polfer che sta portando avanti indagini sulla vicenda. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mistero a Viareggio: cadavere trovato sui binari a 100 metri dalla stazione

Contenuti che potrebbero interessarti

Presentazione del libro di Mattia Ringozzi "La dignité des vaincus" Sabato 25 ottobre 2025, ore 17.30 Viareggio – Associazione L’uovo di Colombo, Via Ferruccio Parri 20 Scheda del volume > https://www.cpadver-effigi.com/blog/la-dignite-des-vaincus/ - facebook.com Vai su Facebook

Mistero a Viareggio: cadavere trovato sui binari a 100 metri dalla stazione - A notarlo e a dare l’allarme è stata una cittadina Indaga la Polfer ... Da lanazione.it

Cadavere sui binari a 100 metri dalla stazione di Viareggio: era morto da tempo - Irriconoscibile e non identificabile il corpo è stato segnalato da una donna che ha chiamato i soccorsi: poi l'atroce scoperta ... Riporta luccaindiretta.it

Vedono un auto abbandonata sotto un ponte e chiamano i soccorsi: trovato un uomo senza vita, mistero sulla morte - Le ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri hanno portato alla scoperta del corpo senza vita di un uomo. Lo riporta leggo.it