Mistero a Viareggio | cadavere trovato sui binari a 100 metri dalla stazione

Viareggio (Lucca), 26 ottobre 2025 – Il cadavere di un uomo è stato trovato sui binari a 100 metri dalla stazione ferroviaria di Viareggio, in direzione nord all'altezza di via Vespucci. A notarlo è stata una cittadina.  Si tratta di un uomo morto da molto tempo, il cui cadavere è irriconoscibile e non identificabile, perché in avanzato stato di decomposizione. Inutile, quindi, l’intervento di ambulanza e automedica. Sul posto la Polfer che sta portando avanti indagini sulla vicenda. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

