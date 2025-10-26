Mister Torrisi | La Reggina deve scalare una montagna i tre punti sono preziosi

Reggiotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico Alfio Torrisi ha “bagnato” il suo esordio sulla panchina della Reggina con la vittoria per 1 a 0 ottenuta sul campo della Sancataldese, ma non ha nascosto, nel corso della conferenza stampa di fine match, le difficoltà che ha incontrato la compagine amaranto per assicurarsi l’intera. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

