Mister inCOerenza

Non si placano le polemiche dopo Napoli-Inter, gara decisa anche da un rigore molto discusso concesso dal direttore di gara Mariani ai padroni di casa. Ma non è solo la direzione arbitrale a tenere banco. A infiammare il post-partita è arrivato anche lo sfogo di Antonio Conte, protagonista di un acceso botta e risposta con Lautaro Martinez e poi autore di dichiarazioni pungenti ai microfoni di DAZN, indirizzate all'attuale presidente dell'Inter, Beppe Marotta. " L'Inter appena può manda Marotta, qui a Napoli vengo io ", ha dichiarato Conte nel post-gara, criticando implicitamente la gestione della comunicazione nerazzurra.