Mister Brucculeri debutta con un pari esterno | uno a uno dell' Unitas Sciacca contro il Kamarat
L’Unitas Sciacca conquista un punto prezioso nel derby in casa del Kamarat, terminato 1-1, al termine di una partita combattuta e giocata con grande intensità. Il risultato conferma il buon momento dei padroni di casa, al sesto risultato utile consecutivo, e rappresenta un segnale incoraggiante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Le parole del mister Brucculeri dopo questa prima settimana di allenamento con la squadra. Domani l'Unitas affronterà in trasferta il Kamarat.
