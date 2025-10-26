Mister Brucculeri debutta con un pari esterno | uno a uno dell' Unitas Sciacca contro il Kamarat

Agrigentonotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unitas Sciacca conquista un punto prezioso nel derby in casa del Kamarat, terminato 1-1, al termine di una partita combattuta e giocata con grande intensità. Il risultato conferma il buon momento dei padroni di casa, al sesto risultato utile consecutivo, e rappresenta un segnale incoraggiante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

