Missile Burevestnik il nuovo razzo nucleare russo Putin scatena i timori della terza guerra mondiale

Il 9M730 Burevestnik, noto alla Nato come SSC-X-9 Skyfall, è un missile da crociera russo a propulsione nucleare con capacità di testata nucleare. Il suo nome in russo significa.

Missile Burevestnik, cosa è e come fuziona il nuovo razzo nucleare russo. Cambierà la guerra? - 9 Skyfall, è un missile da crociera russo a propulsione nucleare con capacità di testata nucleare. Da msn.com

'Uccello delle tempeste', l'arma inviolabile dello zar - Il nuovo missile intercontinentale 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare ha un nome quasi romantico: Burevestnik in russo significa 'procellaria', l'uccello delle tempeste. Come scrive ansa.it