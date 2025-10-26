Minacce insulti e botte dal marito | la donna e i figli finiscono in una struttura protetta

Minacce, insulti e aggressioni: incubo in casa per una donna che ha poi trovato la forza e il coraggio di denunciare tutto alla polizia. E dopo le indagini gli agenti nei giorni scorsi gli agenti hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sarkozy, prima notte in carcere tra insulti e minacce degli altri detenuti. Aperta un'inchiesta sui video diffusi da La Santé - facebook.com Vai su Facebook

Da quando mi sono candidato gli insulti e le minacce sono triplicate. Capisco non avere le stesse opinioni, ma davvero non riusciamo ad essere meglio? Avanti tutta, anche per aprire la strada a molti altri - X Vai su X

Quattro anni di botte e minacce: la moglie denuncia il marito e lo fa allontanare - RUBIERA (Reggio Emilia) – Da circa quattro anni la moglie subiva offese, minacce e violenze (schiaffi, calci e pugni) dal marito convivente, spesso sotto l’effetto di alcol e droga. Segnala reggionline.com

Rubiera: botte, minacce e offese alla moglie. Denuncia e allontanamento per un 44enne - Da circa quattro anni, in diverse occasioni e in maniera reiterata, ha subito offese, minacce e violenze da parte del marito convivente. sassuolo2000.it scrive

Insulti, botte e minacce al marito. Allontanata la moglie violenta - Una 38enne è stata arrestata in flagranza dopo mesi di violenze domestiche ai danni dei marito, avvenuti anche ai danni dei loro bambini. Scrive ilrestodelcarlino.it