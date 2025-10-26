Mimmo Locasciulli ritira il premio Siae per i 50 anni di carriera
Nuovo importante riconoscimento, dopo il premio Tenco 2024 alla carriera, per il cantautore pennese Mimmo Locasciulli che mezzo secolo dopo il suo debutto ufficiale alla Società italiana degli autori editori (Siae), è tornato al teatro Ariston di Sanremo per ricevere il premio Siae 2025Un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
