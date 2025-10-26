Milly finita malissimo Ballando con le stelle post puntata choc | la conduttrice nei guai
Serata lunga, scintillante e ricca di colpi di scena quella di sabato 25 ottobre su Rai 1, dove è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli e dalla giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, ha portato in pista i concorrenti ancora in gara per la conquista del trofeo 2025. Tra coreografie spettacolari e qualche tensione nei giudizi, la serata ha tenuto fede alla tradizione del programma, che resta uno dei più longevi e amati della rete ammiraglia Rai. >> Terremoto, stop al concerto del big italiano: pompieri sul palco e tra la folla L’atmosfera in studio era quella delle grandi occasioni: applausi, risate e qualche polemica non sono mancati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
“Fuori, per voi è finita”. Decisione a Ballando con le stelle, l'annuncio di Milly Carlucci: boato e proteste del pubblico. Ed ecco chi ha vinto (VIDEO) Vai su Facebook
Olbia, 02.10.2025 Ieri sera abbiamo recuperato Margherita, che da oggi porterà il bellissimo nome di Molly, un nome affettuoso che le signore che portavano cibo le hanno dato. Ma non è finita qui, è stata salvata anche la sua compagna Spilla. Ora sono final - X Vai su X
Fabio Fognini si fa male a Ballando con le stelle 2025: Milly Carlucci interviene/ “Rotto gamba e piede” - Fabio Fognini si fa male a Ballando con le stelle 2025: Milly Carlucci interviene: "Rotto gamba e piede cadendo dal monopattino" ... Scrive ilsussidiario.net
Ballando con le Stelle, le pagelle: Barbara D'Urso rosicona (8), Francesca Fialdini si scioglie (7), Fabio Fognini sbrocca (9), Rosa Chemical ripetitiva (4) - Milly Carlucci annuncia che ci sarà la prima eliminazione di questa nuova edizione, ma per vedere le ultime due coppie in ... Riporta msn.com
Ballando con le stelle, una sfida che non stanca mai. Il dietro le quinte - Il racconto di una serata nell'Auditorium Rai del Foro Italico per seguire la celebre sfida a colpi di balletti ... Riporta msn.com