Milly finita malissimo Ballando con le stelle post puntata choc | la conduttrice nei guai

Serata lunga, scintillante e ricca di colpi di scena quella di sabato 25 ottobre su Rai 1, dove è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli e dalla giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, ha portato in pista i concorrenti ancora in gara per la conquista del trofeo 2025. Tra coreografie spettacolari e qualche tensione nei giudizi, la serata ha tenuto fede alla tradizione del programma, che resta uno dei più longevi e amati della rete ammiraglia Rai. >> Terremoto, stop al concerto del big italiano: pompieri sul palco e tra la folla L’atmosfera in studio era quella delle grandi occasioni: applausi, risate e qualche polemica non sono mancati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it