Milly Carlucci serata difficile a Ballando con le stelle | il pubblico si schiera e i numeri parlano chiaro

Una serata piena di luci, musiche e colpi di scena quella di sabato 25 ottobre su Rai 1, dove è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli e dalla storica giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, ha guidato i concorrenti in una nuova sfida verso il trofeo 2025. Tra coreografie spettacolari e momenti più tesi, il celebre dance show ha mantenuto il suo fascino, confermandosi un appuntamento fisso del sabato sera italiano. L’atmosfera in studio era quella delle grandi serate televisive: applausi, sorrisi e qualche polemica non sono mancati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

