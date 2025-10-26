Mille nostalgici del fascismo a Predappio per l’anniversario della Marcia su Roma | saluti romani davanti alla tomba di Mussolini

Oltre mille i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma. Davanti alla cripta del Duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani. Nonostante l’invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del “presente “. Al raduno consueto, organizzato dalle pronipoti del duce, quest’anno si è aggiunta Forza Nuova, col leader Roberto Fiore L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mille nostalgici del fascismo a Predappio per l’anniversario della Marcia su Roma: saluti romani davanti alla tomba di Mussolini

Approfondisci con queste news

Le mille bolle blu Venerdì 31 ottobre 2025 – ore 20.00 Una storia d’amore clandestina, lunga trent’anni, che attraversa la Palermo degli anni Sessanta e racconta la forza dei sentimenti oltre ogni barriera e pregiudizio. “Le mille bolle blu”, scritto da Salv - facebook.com Vai su Facebook

Saluti romani al raduno di Predappio, oltre mille nostalgici del fascismo ricordano la marcia su Roma - Secondo gli organizzatori c'erano oltre mille persone a Predappio, al corteo che ha commemorato la marcia su Roma e si è concluso alla cripta di Benito ... Scrive fanpage.it

Oltre mille a raduno di Predappio, tornano i saluti romani - Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del "presente". Secondo msn.com

Oltre mille al raduno di Predappio, tornano i saluti romani - Al raduno consueto, organizzato dalle pronipoti del duce, quest’anno si è aggiunta Forza Nuova, col leader Roberto Fiore ... Riporta msn.com