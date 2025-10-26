Milinkovic Savic Juventus svanito il sogno dei bianconeri? Dall’Arabia arriva una notizia Ma il nome resta comunque nei radar di Comolli

Calcionews24.com | 26 ott 2025

Milinkovic Savic Juventus: il sogno bianconero svanisce, il serbo rinnova con l’Al-Hilal fino al 2028. Ma i bianconeri potrebbero farci un pensiero. Il sogno di vedere Milinkovic Savic alla Juventus si infrange definitivamente. L’Al-Hilal ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto del centrocampista serbo fino al 2028, blindando così uno dei suoi giocatori più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

