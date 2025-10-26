Milinkovic-Savic Al-Hilal ufficiale il rinnovo | niente Juventus il serbo rimane alla corte di Inzaghi in Arabia Saudita! Novità importanti

Milinkovic-Savic Al-Hilal, è stato ufficializzato il rinnovo del centrocampista serbo: niente Juventus per lui! Novità importanti. Un muro dorato si alza, un sogno di calciomercato che svanisce definitivamente. L’ Al-Hilal ha ufficialmente blindato Sergej Milinkovic-Savic. Il club saudita ha annunciato di aver esteso il contratto del centrocampista serbo per altre due stagioni, legandolo alla squadra fino al 2028. Una mossa che chiude di fatto le porte a un suo possibile, clamoroso ritorno in Serie A. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO ESTERO Ufficiale: Milinkovic-Savic rinnova fino al 2028. La firma è arrivata domenica sera a Riyadh, presso la sede del club, alla presenza del presidente, il Principe Nawaf Bin Saad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

