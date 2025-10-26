Milano2 giovani accoltellati | uno grave
11.30 Accoltellati nella notte a Milano due ragazzi di 17 e 18 anni, tra Parco Sempione e la Triennale. Il diciottenne, un italiano, ferito al bacino e sotto all'orecchio, è in pericolo di vita dopo un'operazione al Niguarda. E' in terapia intensiva. L'altro giovane,un egiziano di 17 anni, è stato ferito alla testa ed è stato portato in ospedale in codice verde. I due sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani nordafricani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
