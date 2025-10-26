Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun | le parole del presidente dell' associazione palestinesi in Italia

La risposta dopo il foglio di via consegnatogli sabato non appena è sceso a Linate dall'aereo che da Roma lo portava a Milano per partecipare alla manifestazione proPal in programma nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun: le parole del presidente dell'associazione palestinesi in Italia

Comizio al corteo proPal, Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun e denuncia per istigazione alla violenza - Al presidente dell'associazione Palestinesi in Italia è stato notificato il foglio di via non appena è sceso dall’aereo a Linate. Secondo msn.com

Hannoun non potrà entrare per un anno a Milano, arriva il foglio di via obbligatorio - Mohammad Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno grazie a un foglio di via obbligatorio. Lo riporta iltempo.it

'Daspo' per Hannoun, bloccato a Linate. Questore: "Non potrà tornare a Milano per un anno" - La violazione del divieto di ritorno nel Comune prevede una "reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a ... Secondo adnkronos.com