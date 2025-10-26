Milano sempre più violenta | due giovanissimi accoltellati da coetanei Uno è gravissimo
Milano non è più solo la capitale della moda e della finanza: da tempo è anche una delle città più pericolose d’Italia, teatro di continue aggressioni, risse e accoltellamenti. Dalle zone della movida ai quartieri più periferici, la cronaca restituisce un’immagine di crescente insicurezza che sta allarmando residenti e istituzioni. L’ultima notte non ha fatto eccezione: sei persone ferite in tre diversi episodi, due delle quali in condizioni gravissime. Due ragazzi accoltellati tra parco Sempione e Triennale. Il primo episodio è avvenuto dopo le 2, in pieno centro, tra parco Sempione e la Triennale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Milano, 20 ottobre 2025 ? Le notizie del GIORNO, su @gazzettadimilano 1. Momenti di terrore nella giornata di ieri a Milano, in zona XXIV maggio, dove una violenta lite tra tre persone è degenerata in un’aggressione armata. Secondo quanto ricostruito Vai su Facebook
Notte violenta a Milano: gravissimo 18enne aggredito in zona Triennale - Alle 2 e 15 due giovani di 18 e 17 anni sono stati aggrediti in viale Camoens, zona Triennale, non lontano dalla discoteca Old ... Lo riporta rainews.it
Orrore a Milano, avvicina due fratellini e poi abusa di loro: fermato l'orco - Poi, una volta ottenuta la loro fiducia, il soggetto ha abusato di loro ... Secondo msn.com
Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato - Dialogava sui social per settimane con quelle che, poi, sarebbero diventate le sue vittime, carpendo la loro fiducia, sfruttando le loro "fragilità" e riuscendo ad ottenere un appuntamento di persona. Riporta tg24.sky.it