Milano sempre più violenta | due giovanissimi accoltellati da coetanei Uno è gravissimo

Milano non è più solo la capitale della moda e della finanza: da tempo è anche una delle città più pericolose d’Italia, teatro di continue aggressioni, risse e accoltellamenti. Dalle zone della movida ai quartieri più periferici, la cronaca restituisce un’immagine di crescente insicurezza che sta allarmando residenti e istituzioni. L’ultima notte non ha fatto eccezione: sei persone ferite in tre diversi episodi, due delle quali in condizioni gravissime. Due ragazzi accoltellati tra parco Sempione e Triennale. Il primo episodio è avvenuto dopo le 2, in pieno centro, tra parco Sempione e la Triennale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

