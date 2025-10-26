milano saluti romani alla commemorazione dei caduti della repubblica sociale italiana

Si è svolta questa mattina al Campo 10 del Cimitero Maggiore di Milano la cerimonia di commemorazione dei Caduti civili e militari della Repubblica Sociale Italiana organizzata, come ogni anno, dal movimento neofascista Lealtà e Azione tramite l’associazione Memento. Una quarantina di militanti si sono così dati appuntamento al camposanto dove sono sepolti coloro che, dopo l’armistizio dell’ 8 settembre 1943, decisero di continuare a combattere per il fascismo. Nonostante gli organizzatori avessero imposto il divieto di celebrazione del “rito del presente”, qualche militante ha comunque deciso di omaggiare i propri caduti esibendo il saluto romano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

