Milano due ragazzi feriti a coltellate | grave un 18enne

Periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati accoltellati nella notte a via Camoens vicino a parco Sempione a Milano. Sul caso indaga la squadra mobile del capoluogo lombardo.  Da una prima ricostruzione, la chiamata alle forze dell'ordine è arrivata poco prima delle 2.30 di notte e, arrivati sul posto, gli agenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

milano due ragazzi feritiDue giovani accoltellati in centro a Milano, uno è in pericolo di vita - Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati fra parco Sempione e la Triennale. Come scrive affaritaliani.it

milano due ragazzi feritiAccoltellati in centro a Milano due ragazzi di 17 e 18 anni, l’aggressione di notte: uno rischia la vita - I due sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi nordafricani. Segnala open.online

Ragazzi accoltellati per strada a Milano durante una rissa, finiscono in ospedale - Due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi cittadini colombiani, sono stati accoltellati in via Vizzola a Milano (zona ... Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Due Ragazzi Feriti