Milano due ragazzi feriti a coltellate | grave un 18enne

(Adnkronos) – Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati accoltellati nella notte a via Camoens vicino a parco Sempione a Milano. Sul caso indaga la squadra mobile del capoluogo lombardo. Da una prima ricostruzione, la chiamata alle forze dell'ordine è arrivata poco prima delle 2.30 di notte e, arrivati sul posto, gli agenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Visita al Duomo di Milano dei ragazzi di Prima Media Accompagnati da don Alessio, don Simone, don Lorenzo, suor Ana Laura, suor Juanita, dalle catechiste e dai genitori, questa mattina i ragazzi e le ragazze di prima media della nostra comunità pastor - facebook.com Vai su Facebook

Due giovani accoltellati in centro a Milano, uno è in pericolo di vita - Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati fra parco Sempione e la Triennale. Come scrive affaritaliani.it

Accoltellati in centro a Milano due ragazzi di 17 e 18 anni, l’aggressione di notte: uno rischia la vita - I due sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi nordafricani. Segnala open.online

Ragazzi accoltellati per strada a Milano durante una rissa, finiscono in ospedale - Due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi cittadini colombiani, sono stati accoltellati in via Vizzola a Milano (zona ... Scrive milanotoday.it