Milano due giovanissimi accoltellati | un 18enne è in gravi condizioni si ipotizza la lite

L'aggressione più preoccupante si è verificata intorno alle 2 di notte vicino a parco Sempione. Due giovanissimi, di 17 e 18 anni, sono stati raggiunti con colpi di arma da taglio in quello che sembrerebbe essere uno scontro tra gruppi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, due giovanissimi accoltellati: un 18enne è in gravi condizioni, si ipotizza la lite

Milano, 2 giovani accoltellati: uno è grave - Il diciottenne, un italiano, ferito al bacino e sotto all'orecchio, è in pericolo di vita dopo ... Lo riporta rainews.it

Milano fuori controllo: due giovani accoltellati in pieno centro da banda di nordafricani, gravissimo un 18enne - Sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di nordafricani nei pressi dell'Arco della Pace, in piena zona movida. Come scrive laprovinciadivarese.it

Milano. Accoltellati 2 giovanissimi: uno è grave - Accoltellati 2 giova a Milano nella zona che sta tra Parco Sempione e la Triennale. ilmetropolitano.it scrive