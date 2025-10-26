Milano due giovani di 17 e 18 anni accoltellati da un un gruppo di coetanei vicino alla Triennale | uno è grave

Il 18enne è italiano, il 17enne egiziano: più preoccupanti le condizioni del primo che è stato accoltellato vicino all'orecchio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, due giovani di 17 e 18 anni accoltellati da un un gruppo di coetanei vicino alla Triennale: uno è grave

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovani siciliani innamorati della loro terra Dall'azienda agricola in Sicilia a 4 attività a Milano Da ascoltare fino alla fine #sicilia #bellasicilia #capizzi #milano #vivoinsicilia #cibodoc #vivoviaggiando #vivomangiando - facebook.com Vai su Facebook

Bando “Giovani Ricercatori – Accompagnare i dottori di ricerca nelle fasi iniziali della loro carriera”, di @FondCariplo Tra i progetti sostenuti in questi anni anche quello della nostra @PaolaAlberti9, qui fotografata da Sara Osso (IED Milano) Gallery …https: - X Vai su X

Due giovani di 17 e 18 anni accoltellati in strada in centro a Milano. Uno è grave - I due giovani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di nordafricani vicino al parco Sempio. Riporta msn.com

Giovani di 17 e 18 anni accoltellati a Milano: uno è gravissimo. L'aggressione in centro - Un altro episodio di violenza tra giovani a Milano, dove nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati ... Scrive msn.com

Due giovani accoltellati in centro a Milano, uno gravissimo - Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito al bacino e sotto all'orecchio ed è in pericolo di vita nel reparto di terapia intensiva del Niguarda. Secondo msn.com