Milano due giovani di 17 e 18 anni accoltellati da un un gruppo di coetanei vicino alla Triennale | uno è grave

Xml2.corriere.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18enne è italiano, il 17enne egiziano: più preoccupanti le condizioni del primo che è stato accoltellato vicino all'orecchio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

