Milano, 26 ottobre 2025 – Due giovani sono stati aggrediti questa notte in via Camoens, vicino a un locale nella zona della Triennale. Uno dei due, italiano di 18 anni, è stato soccorso in rosso al Niguarda dopo essere stato accoltellato al volto e all'addome e non è escluso il pericolo di vita. L’allarme intorno alle 2 di notte. L'allarme è scattato poco dopo le 2 di questa notte, domenica 26 ottobre. Secondo quanto ricostruito al momento, un gruppo di nordafricani ha iniziato a molestare passanti e inizialmente ha preso di mira un ragazzo egiziano di 17 anni. Accerchiato e accoltellato. Per motivi ancora da chiarire, il giovane si è ritrovato accerchiato ed è stato colpito da un fendente, per fortuna in maniera superficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, due giovani circondati e aggrediti: 18enne accoltellato a volto e addome, è gravissimo