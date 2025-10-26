Milano due giovani accoltellati | uno è gravissimo
MILANO, 26 ottobre 2025. Nella notte scorsa, poco dopo le 2, due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati in viale Camoens, tra Parco Sempione e la Triennale, nel centro di Milano. Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia e soccorritori. Condizioni dei feriti. Il diciottenne italiano, colpito al bacino e sotto l'orecchio, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Attualmente si trova in terapia intensiva, in pericolo di vita, con prognosi riservata.
