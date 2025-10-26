Milano due giovani accoltellati dopo una lite | 18enne in pericolo di vita

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sono stati accoltellati nella notte a Milano dopo una lite e uno di loro, un 18enne, è attualmente in sala operatoria all’ospedale Niguarda, in pericolo di vita. I fatti sono accaduti in via Camoens, tra parco Sempione e la Triennale. Le due vittime sono un 17enne di origini egiziane e un 18enne italiano: sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di persone di origine nordafricana dopo un litigio probabilmente nato per futili motivi. Il 18enne è stato ferito all’orecchio e al bacino ed è stato portato in codice rosso al Niguarda, il 17enne è stato colpito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano due giovani accoltellati dopo una lite 18enne in pericolo di vita

© Lapresse.it - Milano, due giovani accoltellati dopo una lite: 18enne in pericolo di vita

Approfondisci con queste news

milano due giovani accoltellatiMilano, 2 giovani accoltellati: uno è grave - Il diciottenne, un italiano, ferito al bacino e sotto all'orecchio, è in pericolo di vita dopo ... rainews.it scrive

milano due giovani accoltellatiRisse e aggressioni, una lunga scia di sangue a Milano: nella notte sei giovani accoltellati - Nel quartiere Bicocca accoltellati due colombiani, uno dei quali in ospedale in codice rosso. Segnala ilgiorno.it

milano due giovani accoltellatiDue giovani accoltellati in centro a Milano, uno è in pericolo di vita - Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati fra parco Sempione e la Triennale. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Due Giovani Accoltellati