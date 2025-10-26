Milano due giovani accoltellati dopo una lite | 18enne in pericolo di vita
Due giovani sono stati accoltellati nella notte a Milano dopo una lite e uno di loro, un 18enne, è attualmente in sala operatoria all’ospedale Niguarda, in pericolo di vita. I fatti sono accaduti in via Camoens, tra parco Sempione e la Triennale. Le due vittime sono un 17enne di origini egiziane e un 18enne italiano: sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di persone di origine nordafricana dopo un litigio probabilmente nato per futili motivi. Il 18enne è stato ferito all’orecchio e al bacino ed è stato portato in codice rosso al Niguarda, il 17enne è stato colpito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
