Milano due giovani accoltellati | 18enne gravissimo

Aggressione in centro a Milano. Due giovani sono stati accoltellati nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’aggressione è avvenuta in viale Luigi Camoens, tra il parco Sempione e la Triennale. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari. Secondo una prima ricostruzione, i due sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei. Un diciottenne è ferito al bacino e sotto l’orecchio. Portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è stato operato e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’altro, di soli 17 anni, è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli: ha una ferita alla testa ma non è in pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, due giovani accoltellati: 18enne gravissimo

Leggi anche questi approfondimenti

Mercoledì 29 ottobre alle ore 14.00 a Milano, nella Sala Stampa della Regione a Palazzo Lombardia, si terrà la conferenza stampa “Lega Navale Italiana, Regione Lombardia e la sfida delle acque interne: giovani, ambiente, sport e valorizzazione”. L’iniziativa - facebook.com Vai su Facebook

Bando “Giovani Ricercatori – Accompagnare i dottori di ricerca nelle fasi iniziali della loro carriera”, di @FondCariplo Tra i progetti sostenuti in questi anni anche quello della nostra @PaolaAlberti9, qui fotografata da Sara Osso (IED Milano) Gallery …https: - X Vai su X

Milano, due giovani circondati e aggrediti: 18enne accoltellato a volto e addome, è gravissimo - Tutto è iniziato quando un gruppo di nordafricani ha iniziato a molestare passanti per poi aggredire due giovanissimi, uno dei quali è rimasto ferito graveme ... Lo riporta msn.com

Giovani di 17 e 18 anni accoltellati a Milano: uno è gravissimo. L'aggressione in centro - Un altro episodio di violenza tra giovani a Milano, dove nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati ... Da msn.com

Notte violenta a Milano: gravissimo 18enne aggredito in zona Triennale - Alle 2 e 15 due giovani di 18 e 17 anni sono stati aggrediti in viale Camoens, zona Triennale, non lontano dalla discoteca Old ... Scrive rainews.it