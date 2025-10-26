Milano dice basta | foglio di via per Mohammad Hannoun primo passo verso la verità

È una decisione che segna un punto di svolta e, soprattutto, un atto di giustizia. Il Questore di Milano ha firmato un foglio di via obbligatorio nei confronti di Mohammad Hannoun, che per un anno non potrà mettere piede nel capoluogo lombardo. Una misura che arriva dopo mesi di indagini giornalistiche, accertamenti e verifiche che hanno portato alla luce una realtà complessa e preoccupante. Una decisione necessaria e attesa. È questa la decisione del Questore del capoluogo lombardo nei confronti del cittadino giordano ritenuto filo-Hamas, del quale il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha segnalato da tempo presunti rapporti di finanziamento all’ala militare di Hamas, attraverso associazioni caritatevoli di facciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

